Названы три города Казахстана с самым грязным воздухом

5 окт. 7:17

Самое низкое качество атмосферного воздуха зафиксировано в Астане, сообщает Казгидромет, передает "Хабар 24".

Пробы воздуха специалисты изучали в течение недели с 27 сентября по 3 октября. Столица возглавила список самых грязных городов Казахстана, зафиксировано 1318 случаев превышения предельно-допустимых концентраций. Больше всего загрязнений в воздухе в районах улицы Бабатайулы.

Второй город республики с загрязненным воздухом - Караганда. Там выявлен 521 случай превышения предельно-допустимых концентраций загрязнений.

Третье место досталось Алмате, где уровень загрязненности почти в десять раз ниже, чем в столице - 123 случая превышения.

Легче всего дышится в Шымкенте и Актобе, в этих городах воздух чистый.

Отметим, что в прошлом году топ-3 города с высоким уровнем загрязнения воздуха выглядел так: столица, Алматы, Караганда. При этом Актобе и Шымкент входили в топ-10 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.