Турция и Россия обсуждают использование платежной системы Troy

5 окт. 7:10

Альтернативой российской платежной системе "Мир" может стать турецкая система Troy, Анкара и Москва обсуждают такую возможность, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники.

По данным издания, центробанки Турции и России проводят "плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP".

Источники сообщили газете, что глава турецкого регулятора Шахап Кавчиоглу, который уверен, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах, "также проявил волю в этом направлении".

"С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране (Турции)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "США нелегко будет найти повод для вмешательства", так как система и транзакции находятся под прямым контролем Турции.

"Банкиры, являющиеся экспертами в этом вопросе, также отметили, что для россиян нет ограничений на использование других методов оплаты в нашей стране (Турции), но поскольку они не могут пользоваться американской системой, когда едут в свои страны, для них было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт", - пишет издание.

По сведениям Aydınlık, также стороны обсуждают модель, которая позволит туристам осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему.

Ранее сообщалось, что три турецких госбанка решили прекратить использование платежной системы "Мир". Также о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.