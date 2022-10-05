Второе сильное землетрясение произошло в Иране

5 окт. 6:54

В север-западной части Ирана случилось землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 04.21 по местному времени и залегал на глубине 3 км. Эпицентр находился на 20 км восточнее города Хой, примерно в 80 км к югу от Нахчывана. Землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР до 3-5 баллов.

По интенсивности в эпицентре данное землетрясение оценивается как "очень сильное".

Толчок зафиксирован и геологической службой США, которая также оценила его в 5,6.

О землетрясении сообщает и Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).