Почти 4,5 млрд направят на дорожные работы в Кабардино-Балкарии в 2023 году

5 окт. 5:25

В Кабардино-Балкарии в следующем году на ремонт автодорог по ряду программ направят 4,4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе главы и правительства КБР со ссылкой на материалы заседания штаба по вопросам капстроительства под председательством главы региона Казбека Кокова.

"Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков отчитался, что до ноября текущего года будут введены в эксплуатацию оставшиеся участки Чегемской автодороги с пятью мостами и подъездная дорога к селению Верхний Курп. Говоря о планах на 2023 год, он сообщил, что объем финансирования дорожных работ составит 4,4 млрд рублей", - цитирует сообщение ТАСС.

В частности, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут приведены в нормативное состояние свыше 70 км автодорог. Планируется отремонтировать 261 погонный метр мостов и путепроводов, осветить 30 км региональных автодорог.

А в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального и местного значения" будут приведены в нормативное состояние 23,8 км автодорог, по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" - 18,6 км в шести населенных пунктах.

Кроме того, планируется продолжить ремонт улиц в малых городах.