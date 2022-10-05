СМИ: общепит России заработает по новым стандартам

5 окт. 3:30

В России планируют разработать стандарты качества общественного питания, для чего в период с 2023 по 2026 годы создадут или пересмотрят 12 ГОСТов, пишет газета "Известия" со ссылкой на Роскачество.

Цель инициативы - актуализация правил работы в соответствующих заведениях при доставке блюд и хранении продуктов, что позволит повысить качество услуг.

На сегодняшний день индустрия общественного питания в стране не подпадает под техрегулирование, а ее нормативную базу составляют принятые еще в советское время санитарные нормы и правила, которые определяют минимальные требования к безопасности, но не классификацию предприятий, правила информирования гостей, оформления меню и так далее.

