Госсекретарь США призвал Азербайджан и Армению ускорить переговоры над мирным договором

4 окт. 23:55

Азербайджану и Армении необходимо ускорить переговоры над мирным договором. Об этом в ходе телефонного разговора с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарат Мирзояна заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также призвал Баку и Ереван воздержаться от вооруженных столкновений, ускорить переговоры над мирным договором на основе предложенных элементов и отметил важность продолжения работ по делимитации границы.

"В ходе разговора стороны обменялись мнениями по другим направлениям нормализации отношений между Баку и Ереваном, договорились продолжить контакты с целью добиться прогресса по этим вопросам", - сообщили в азербайджанском МИД.