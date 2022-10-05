Тегеран и Дамаск вышли на новый виток отношений

Сирийское направление считается одним из самых важных во внешней политике Тегерана. Будучи стратегическими партнерами, Иран и Сирия поддерживают крепкие отношения, несмотря на напряженную политическую обстановку, а также политическое и санкционное давление со стороны западных держав.

Ирано-сирийский альянс существует уже более сорока лет, не в последнюю очередь определяя контуры ближневосточной политики. Несмотря на различные в целом идеологии, союз между двумя государствами оказался достаточно крепким: Тегерану и Дамаску удалось сдержать наступление Ирака на Иран в 1980 году и не дать Ливану полностью попасть под контроль Израиля в 1992 году. Иран оказал Сирии неоценимую помощь в сохранении государственности в ходе длящегося более 10 лет сирийского конфликта.

Изначально носивший в основном оборонительный характер союз со временем воплотился в полноценное сотрудничество во многих сферах, особенно после начала войны в Сирии, в результате которой был нанесен значительный ущерб экономике и инфраструктуре страны. В 2010 году Иран и Сирия подписали соглашение о свободной торговле, тем не менее главными торговыми партнерами страны так и не стали. Правда, 2 октября Тегеран решил отменить четырехпроцентные пошлины, предписанные в соглашении, поэтому в ближайшее время объемы двусторонней торговли вырастут, что крайне важно на фоне экономических санкций, введенных против обеих стран.

Для укрепления торговли создаются благоприятные условия: в декабре 2021 года Алиреза Пейман-Пак, руководитель Организации содействия торговле Ирана, объявил об учреждении совместного банка на основе договоренностей, достигнутых с Сирией во время визита иранского министра промышленности в Дамаск. В планах правительства ИРИ увеличить двустороннюю торговлю с Сирией до $1,5 млрд в ближайшие три года.

В начале сентября появились сообщения о том, что Иран и Сирия планируют создать совместную нефтегазовую компанию. По словам исполнительного директора Сирийско-Иранской ассоциации дружбы народов Хасана Шакеси, сирийская нефтегазовая индустрия - один из важнейших инвестиционных рынков Ирана. Нефтяные запасы Сирии оцениваются в 2,5 млрд баррелей нефти и 75% из них находятся в районе Дейр-эз-Зор.

Благодаря открытию в октябре 2020 года Иранского торгового центра в Дамаске стало возможным объединение торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат в таких важных сирийских городах как Алеппо, Хомс и Латакия. На момент открытия в дамасском центре работали 24 иранских компании.

Ирано-сирийское партнерство также распространяется на сферу культуры, образования и науки. На подконтрольных правительству САР территориях открываются иранские культурные центры, где сирийские дети изучают в том числе и персидский язык. Ученикам старшей школы предоставляются гранты на обучение в Иране. В сентябре министр высшего образования САР Бассам Ибрагим на встрече с иранским послом в Дамаске Махди Сохбани подчеркнул важность двусторонней программы по проведению семинаров, конференций, а также обмену опытом и совместным научным проектам университетов двух стран. 30 сентября в Дамаске стартовал Иранский культурный фестиваль, в рамках которого министр культуры Сирии Лубана Мшаве подписала с иранской стороной меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в таких областях как кинематограф, музыка, перевод книг и восстановление исторических достопримечательностей.

Если раньше сотрудничество в основном было сосредоточено на военной и гуманитарной сферах, то последние два года две страны, разделенные 600-километровой границей, делают акцент на укрепление экономических, торговых и культурных связей. Для Ирана Сирия - важнейший стратегический союзник и инвестиционное направление, а для Сирии Иран - надежный партнер в беспокойном регионе.