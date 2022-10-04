Адыгея рассчитывает на расширение сотрудничества с Турцией

4 окт. 23:43

Адыгея рассчитывает на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Турцией. Такое заявление на встрече с депутатами Великого народного собрания Турции и членами Ассоциации кавказских предпринимателей сделал глава республики Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что в этом году Адыгея отмечает 100 лет со дня своего образования, а в 2023 году исполнится 100 лет со дня основания Турецкой Республики. "Это очень важные даты, убежден, что, перешагнув этот рубеж, Адыгея и Турция войдут с прочной основой для развития дальнейших контактов и откроют новый этап в отношениях", - цитирует Кумпилова ТАСС.

Глава Адыгеи обратил внимание на то, что черкесская диаспора, проживающая в Турции, вносит свой вклад в дальнейшее сближение российских и турецких партнеров. При этом он отметил, что большую роль в данном процессе также играет межпарламентская российско-турецкая группа дружбы.