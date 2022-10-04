США примут меры в отношении должностных лиц Ирана в связи с протестами

4 окт. 22:57

США собираются на этой неделе принять дальнейшие меры в отношении целого ряда должностных лиц Ирана, причастных к насилию в отношении участников мирных акций протеста. Об этом заявила 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Тегерану нужно перестать применять насилие в отношении своих граждан лишь за то, что они пользуются своим базовыми правами и свободами.

"Мы продолжим принимать меры, чтобы призвать к ответу иранских должностных лиц и поддержать право иранцев свободно протестовать", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

"Вы услышите о том, что США будут делать с целью навязывания новых издержек для причастных к насилию в отношении участников мирных протестов. Мы продолжим призывать к ответу иранских должностных лиц", - заключила Жан-Пьер.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. Они продолжаются несколько недель и охватили десятки городов.