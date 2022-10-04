Перевозчикам на Кубани компенсируют рост затрат на запчасти и топливо

4 окт. 22:38

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении средств из местного бюджета для помощи местным перевозчикам. Они получат 284 млн рублей.

Затем в министерстве транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что компенсацию в 50 тыс рублей на одно транспортное средство могут получить как муниципальные, так и частные перевозчики при условии, что они не будут повышать стоимость проезда до конца 2022 года.

Распределением средств было возложено на Министерство транспорта и дорожного хозяйства края.