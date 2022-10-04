Председатель Милли Меджлиса Азербайджана начала визит в Индонезию

4 окт. 22:20

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в столицу Индонезии – Джакарту, где пройдет 8-й саммит спикеров парламентов стран Большой двадцатки.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, в международном аэропорту Сукарно-Хатта индонезийской столицы спикера азербайджанского парламента встречали посол в Индонезии Джалал Мирзоев и другие официальные лица.

Сахиба Гафарова присоединится к мероприятиям 8-го саммита, выступит на сессиях и проведет ряд бесед с главами других участвующих в мероприятии национальных делегаций.