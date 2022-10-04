Метро к новому аэропорту Стамбула заработает до конца ноября

4 окт. 21:56

Метро к новому аэропорту Стамбула - ведущему авиаузлу в Европе по пассажиропотоку - планируется открыть до конца ноября. Об этом сообщил глава Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в эфире телеканала CNN Türk.

"Стамбульский аэропорт получит метро в течение одного-двух месяцев. Проезд с центральной площади Таксим до него составит около 30 минут", - цитирует министра ТАСС.



Новый аэропорт Стамбула занимает первое место по авиаперевозкам в Европе и пятое в мире. Строительство авиационного хаба осуществлялось из частных источников, доходы Турции от его работы к настоящему времени составили около 23 млн евро, отметил министр. Он добавил, что сейчас аэропорт способен обеспечить перевозку 120 млн пассажиров в год.

Новый аэропорт Стамбула после полного завершения строительства к 2025 году будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно порядка 150 млн пассажиров.