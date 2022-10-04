В музее Востока вспоминают соцреализм азербайджанских скульпторов

Сегодня в Государственном музее Востока открылась выставка "Вспоминая социалистический реализм. Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950-х годов". Здесь представлено десять работ известных азербайджанских скульпторов, специально отреставрированных к выставке специалистами отдела научной реставрации Музея Востока. Все скульпторы, чьи работы представлены на выставке - Пинхос Сабсай, Джелал Каръягды, Фуад Абдурахманов, Гусейн Ахмедов, Эльджан Шамилов - работали в стиле соцреализма, ставшего зеркалом эпохи и стремившегося показать все положительные стороны послереволюционного уклада жизни, формирующегося социалистической идеологией.

"Уже не в первый раз музей Востока распахивает свои гостеприимные двери для экспозиций азербайджанского искусства, - заявила руководитель отдела гуманитарной политики представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова. - Музей Востока и Фонд Гейдара Алиева давно и плодотворно сотрудничают. Наверное, это правильно, ведь проводимые нами мероприятия делают Азербайджан ближе России, а Россию ближе Азербайджану. Правильно говорят, что искусство - это мягкая сила в мировой политике. Благодаря искусству народы сближаются, понимают друг друга, познают национально-культурный код. Фонд Гейдара Алиева, понимая всю созидательную силу искусства во главе со своим руководителем, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой проводит колоссальную работу по сохранению национального достояния не только Азербайджана, но и также других стран".

Тамилла Ахмедова рассказала, что много проектов было реализовано в Италии, в Германии, во Франции: "Очень много инициатив берут начало от вице-президента Фонда Лейлы-ханум Алиевой. Практически они затрагивают всю гуманитарную сферу. Сегодняшняя выставка – лишнее подтверждение бережного отношения Фонда к искусству. Эти произведения, к сожалению, не пережили страну и строй, который их породил. Азербайджанский социалистический реализм - уникальное явление. Несмотря на то, что это было данью времени, наши знаменитые скульпторы, мастера кисти и резца, привнесли в это направление национальный колорит. Эти произведения стали классикой. Думаю, что это не последний наш проект череде совместных инициатив. Такие мероприятия - это наши частички развития дружественных, добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном".

Директор музея Востока Александр Седов заявил, что это не первая выставка в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева: "Фонд Гейдара Алиева в очередной раз нам существенно помог в реставрации тех предметов классического искусства станковой скульптуры Азербайджана, которые есть в нашей коллекции. Все десять предметов, которые здесь выставлены, - в основном копии скульптур, которые в 1950-1960-е годы выставлялись на больших всесоюзных выставках. Многие азербайджанские скульпторы были Героями труда, лауреатами всяческих премий. Одна из знаменитых скульптур - копия бронзовой скульптуры ”Чабан”, которая находится в Третьяковской галерее, а у нас - гипсовая копия этой прекрасной скульптуры".

Заместитель гендиректора музея Востока Илья Зайцев заметил, что здесь редко выставляются скульптуры: "Однако сегодня мы видим удачный пример соединения результатов реставрации и фондовой работы. Эти скульптуры долгое время не находили себе места в нашей экспозиции, а сейчас мы смогли сделать такую камерную, но очень цельную выставку. Мы обратили внимание на образцы азербайджанской станковой скульптуры, которая хранится в наших фондах, на ВДНХ. Это несколько замечательных азербайджанских скульпторов 1940-1950-х годов, которые почти все имели звания народных художников Азербайджана. Эта небольшая коллекция нуждалась в реставрации, потому что по большей части материал, из которого сделаны эти замечательные работы, - гипс, а он недолговечный, подвержен изменениям и порче, всякого рода таким механическим повреждениям. При помощи Фонда Гейдара Алиева мы смогли организовать такую реставрацию. Сейчас мы можем видеть результаты этой реставрации и познакомиться с интереснейшим пластом советского искусства того времени. Здесь, думаю, многие найдут связи с искусством других регионов, других республик, вообще с мировым искусством".

Говоря о характерных особенностях азербайджанского искусства того периода, Илья Зайцев обратил внимание, что скульпторы черпали вдохновение в образах своих земляков - нефтяников, поэтов, простых тружеников: "Это народное искусство Азербайджана, каким бы оно ни было официальным и помпезным. Скульпторы пытались изобразить красоту своих земляков, своей родной земли".

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса выразила надежду на то, что образы, которые можно увидеть на этой выставке, запомнятся на всю жизнь: "Это скульптурные изображения великолепного поэта Назыма Хикмета, прекрасного Физули, чабана, снайпера времен Великой Отечественной войны. Можно по-разному относится к искусству социалистического реализма, но, как в любом другом искусстве, в социалистическом реализме есть вершины. Эти вершины - скульптурные работы, представленные так элегантно в таком небольшом, но о очень четком объемном плане в залах нашего музея. Мы очень благодарны нашим реставраторам, Фонду Гейдара Алиева, с помощью которого мы сделали эту прекрасную выставку. Мы ждем гостей, чтобы они какой-то срок окунулись в 1940-1950-е годы. Наш великий писатель Алексей Максимович Горький очень здорово говорил о том, что такое культура социалистического реализма, искусство социалистического реализма - это построение нового человека".

Еще 1934 году Максим Горький озвучил цель формирования этого направления в искусстве:

Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью.

Заместитель заведующего отделом научной реставрации Ольга Мягкова рассказала, что когда музей Востока переезжал из старого здания в фондохранилище на территории ВДНХ, скульптуры были перевезены в здание, где размещаются реставрационные мастерские: "Мы увидели первыми бедствия, которые произошли за время хранения, поскольку гипсоматериал довольно хрупкий. Хранилось это в не очень хороших условиях, здание было тесное, и повреждения – максимальные".

"Идея родилась в Центре Гейдара Алиева, сотрудники которого, увидев эти предметы в наших стенах, решил сделать такую выставку. Мы приступили к работе: четыре реставратора, один из них - по дереву и три керамиста, которые умеют работать с гипсом. Работая над этими предметами, мы отчасти пропустили их через себя, потому что каждый из них - портрет конкретного человека. Стало интересно, работая над этим, получить предмет таким, каким его задумал скульптор, даже исходя из того, что наверняка живы потомки этих людей, хотелось вернуть к жизни героев того времени. Работа была непростая, потому что повреждений было много, но мы постарались вложить все силы и душу.

Работа заняла месяца два, потому что нужно было удалить все поверхностные загрязнения, накопившиеся за многие десятилетия, потом укрепить все сколы. Это важно, потому что гипс - хрупкий материал. После этого - тонировка. Все скульпторы - большие мастера, прошедшие серьезную академическую школу. Это видно по их работам. Они владели и технологией отливки скульптуры из гипса, и тонировками. Поэтому важно было сохранить авторскую манеру в наших работах.

Наверное, наиболее технически сложной была работа с монументальной скульптурой Фуада Абдурахманова ”Чабан”, потому что она пострадала за эти десятилетия значительнее всех из-за своего размера. По задумке автора, она разделена на несколько частей: это торс, который делится посередине, правая рука, которая отделяется, и посох, который скрепляет всю скульптуру, это своего рода замок, который удерживает конструкцию. Поскольку скульптура была тяжела и велика по размеру, она хранилась под лестницей, была очень сильно побита, особенно нижняя ее часть. Некоторые объемные детали были отделены. Пришлось много работать именно с этой скульптурой. Результат вы видите", - отметила Мягкова.

Отвечая на вопрос, куда в дальнейшем отправится выставка Ольга Мягкова сказала: "Есть идея предложить ее музею Дербента, где проживает большая азербайджанская диаспора, которой это будет очень интересно. Это ведь срез искусства нашей страны, мы всё равно выходцы все из СССР. Думаю, и облик этих людей, и их профессии людям близки, понятны и вызовут отклик".