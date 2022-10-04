Казахстан запустил проект по обязательной маркировке лекарств

4 окт. 23:05

Генеральный директор Центра развития цифровой экономики (единый оператор маркировки в Казахстане) Бикеш Курмангалиева сообщила, что в Казахстане стартует обязательная маркировка лекарств, пишет МИА "Казинформ".

"С 2020 года реализация передана единому оператору по табачным изделиям, в ноябре 2021 года - обувной продукции, и вот сейчас вводится обязательная маркировка лекарственных средств", - рассказала Курмангалиева, выступая на круглом столе по вопросам дальнейших перспектив развития телекоммуникационной отрасли, совершенствования налогообложения, развития рынка услуг маркировки и прослеживаемости товаров, информационной безопасности.

Она напомнила, что внедрению обязательной маркировки по тому или иному виду товаров в республике предшествуют пилотные проекты.