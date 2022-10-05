Дагестан примет форум "Я люблю Россию!"

5 окт. 1:45

Республиканский форум "Я люблю Россию!" пройдет 5 октября в 13:00 в актовом зале Кумыкского театра в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Дагестана.

Мероприятие направлено на создание общероссийской идентичности, межнационального мира и согласия, а также сохранение культурного и исторического наследия России.

Участниками форума станут представители органов государственной власти, патриотических и волонтерских движений, члены научного сообщества, общественные и религиозные деятели, школьники, студенты и т.д.

Организаторами патриотического мероприятия выступят министерство по национальной политике и делам религий Дагестана.