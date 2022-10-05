Всемирный день ходьбы поддержали в Дагестане

5 окт. 0:05

В Дагестане прошли физкультурно-массовые мероприятия ко Всероссийскому дню ходьбы. Мероприятие проводится ежегодно 1-2 октября по всей стране под эгидой Минспорта РФ и Олимпийского комитета России.

В Махачкале День ходьбы отпраздновали на стадионе имени Исинбаевой. Участниками спортивного праздника стали воспитанники спортивных школ города. С Днем ходьбы их поздравили первый замминистра спорта Зайнал Салаутдинов и глава Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира Курамагомед Курамагомедов.

Участники мероприятия совершили круг по стадиону, а также прилегающим к нему территориям. Каждый участник получил диплом от организаторов.