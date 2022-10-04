В Чечне проходят международные соревнования по парашютному спорту

4 окт. 22:05

Международные соревнования, приуроченные к 70-летию президента РФ, и финал Кубка России по купольному пилотированию собрали в Чечне 100 сильнейших парашютистов из Белоруссии, Казахстана и почти 20 регионов России. Торжественная церемония открытия соревнований прошла в воздушном центре Goodsky на базе Российского университета спецназа.

"Я рад, что в очередной раз в Чеченской Республике на базе одного из крупнейших в Европе авиационных комплексов собрались сильнейшие парашютисты планеты, чтобы выявить лучших из лучших. Парашютный спорт - это спорт для сильных и смелых людей, которых влечет захватывающее ощущение высоты. Уверен, подобные мероприятия послужат развитию парашютного спорта в республике, а также внесут свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи", - отметил на открытии руководитель секретариата главы Чечни и президент Федерации парашютного спорта региона Хамзат Кадыров, передает ТАСС.

Соревнования продлятся до 7 октября.