Евросоюз может ввести санкции против Ирана за репрессии

4 окт. 20:41

Европейский союз может ввести санкции в отношении людей, которые "проводит репрессии" в Иране. Об этом заявил 4 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Мы обсуждаем возможные меры, в том числе санкции в отношении тех, кто практикует репрессии в Иране", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава европейской дипломатии добавил, что восхищен мужеством иранцев, выступающих против репрессивных действий руководства Ирана, передает ТАСС.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. Они продолжаются несколько недель и охватили десятки городов.