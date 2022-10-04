РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Евросоюз может ввести санкции против Ирана за репрессии

Евросоюз может ввести санкции против Ирана за репрессии

Европейский союз может ввести санкции в отношении людей, которые "проводит репрессии" в Иране. Об этом заявил 4 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Мы обсуждаем возможные меры, в том числе санкции в отношении тех, кто практикует репрессии в Иране", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава европейской дипломатии добавил, что восхищен мужеством иранцев, выступающих против репрессивных действий руководства Ирана, передает ТАСС.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. Они продолжаются несколько недель и охватили десятки городов.

1210 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version