РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сельхозпроизводителей горных районов Дагестана поддержат рублем

Сельхозпроизводителей горных районов Дагестана поддержат рублем

Руководство Дагестана направит почти 75 млн рублей на субсидирование сельхозпроизводителей в рамках госпрограммы развития горных территорий, сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Адильхан Ахмедов.

"Необходимость увеличения размеров субсидий возникла на фоне введения санкций, что повлияло на рост цен на оборудование и малогабаритную сельскохозяйственную технику", - сказал он.

Ахмедов уточнил, что господдержка осуществляется по шести направлениям: приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, строительство малогабаритных теплиц, создание или модернизация предприятий по производству промышленной продукции, покупка малогабаритной сельскохозяйственной техники для личных подсобных хозяйств, строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции, закладка садов интенсивного типа.

Финансовую поддержку могут получить как предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, так и граждане, зарегистрированные и ведущие личные подсобные хозяйства в горных территориях (на высоте более 500 м над уровнем моря).

675 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version