Сельхозпроизводителей горных районов Дагестана поддержат рублем

4 окт. 21:25

Руководство Дагестана направит почти 75 млн рублей на субсидирование сельхозпроизводителей в рамках госпрограммы развития горных территорий, сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Адильхан Ахмедов.

"Необходимость увеличения размеров субсидий возникла на фоне введения санкций, что повлияло на рост цен на оборудование и малогабаритную сельскохозяйственную технику", - сказал он.

Ахмедов уточнил, что господдержка осуществляется по шести направлениям: приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, строительство малогабаритных теплиц, создание или модернизация предприятий по производству промышленной продукции, покупка малогабаритной сельскохозяйственной техники для личных подсобных хозяйств, строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции, закладка садов интенсивного типа.

Финансовую поддержку могут получить как предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, так и граждане, зарегистрированные и ведущие личные подсобные хозяйства в горных территориях (на высоте более 500 м над уровнем моря).