По "зерновому коридору" вывезли из Украины свыше 6 млн тонн агропродукции

4 окт. 19:58

Во вторник, 4 октября, из украинских портов вышли еще восемь сухогрузов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, c 1 августа по настоящее время через "зерновой коридор" экспортировали более 6 млн тонн продукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.