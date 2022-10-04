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По "зерновому коридору" вывезли из Украины свыше 6 млн тонн агропродукции

По &quot;зерновому коридору&quot; вывезли из Украины свыше 6 млн тонн агропродукции

Во вторник, 4 октября, из украинских портов вышли еще восемь сухогрузов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, c 1 августа по настоящее время через "зерновой коридор" экспортировали более 6 млн тонн продукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

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