СМИ: ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки

4 окт. 19:54

Страны ОПЕК+ ведут переговоры о сокращении нефтедобычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом со ссылкой на источники в делегациях пишет агентство Bloomberg,

По его данным, на завтрашнем заседании страны ОПЕК+ могут рассмотреть возможность сокращения производства как на 2 млн баррелей в сутки, так и в диапазоне от 1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки.

Напомним, 5 октября в штаб-квартире ОПЕК в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета, а затем встреча министров стран ОПЕК+. Оба заседания пройдут в формате оффлайн впервые с марта 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавируса COVID-19.