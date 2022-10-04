Фестиваль искусств "Мир Кавказу" открылся на Дону

4 окт. 20:25

Межрегиональный фестиваль искусств "Мир Кавказу" открылся во вторник в Ростове-на-Дону, его участниками стали творческие коллективы Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Крыма. Об этом сообщила замгенерального директора ростовской государственной филармонии Светлана Жабина.

"Делегации приехали из Северо-Кавказского округа и Крыма. Мы для наших гостей сделали большой сводный концерт, на сцене Ростовского академического театра драмы им. Максима Горького выступили коллективы Ростовской области, оркестр духовых инструментов им. Еждика, оркестр русских народных инструментов "Дон", ансамбль песни и танца "Легенда", ансамбль русских народных инструментов "Донцы" и самодеятельные хореографические коллективы из муниципалитетов Ростовской области. На открытии, помимо выступления наших коллективов, гости из регионов прошли по сцене с флагами своих территорий", - сказала она в беседе с ТАСС.

Уточняется, что в день открытия фестиваля ростовский академический театр драмы им. Максима Горького собрал 500 человек из числа гостей и представителей Ростовской области.