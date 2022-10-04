Генпрокуратура Азербайджана возбудило дело по факту обнаружения массового захоронения в Ходжавенде

4 окт. 19:12

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Ходжавендском районе страны.

"В связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением возбуждено уголовное дело", - сказано в заявлении.

По делу назначены соответствующие экспертизы, взяты образцы костных останков и представлены на молекулярно-генетическое исследование.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Ходжавендском районе Азербайджана найдено еще одно массовой захоронение. По словам начальника отделения медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Нураны Гусейновой, в нем обнаружены останки азербайджанских военных.