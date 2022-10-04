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В Саудовской Аравии объяснили, почему никто не сможет удовлетворить спрос ЕС на энергоресурсы

В Саудовской Аравии объяснили, почему никто не сможет удовлетворить спрос ЕС на энергоресурсы

Генеральный директор саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер считает, что поставщики не смогут удовлетворить спрос Европейского союза на энергоресурсы.

По его словам, это связано с отсутствием свободных мощностей. "Проблема для Европы - это газ и энергия, потому что свободных мощностей нет", - пояснил Насер в интервью газете The National.

"По мере того как вы сокращаете поставки из России, никто на самом деле не активизируется и не удовлетворит дополнительный спрос", - цитирует Насера ТАСС.

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