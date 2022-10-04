В Саудовской Аравии объяснили, почему никто не сможет удовлетворить спрос ЕС на энергоресурсы

4 окт. 18:52

Генеральный директор саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер считает, что поставщики не смогут удовлетворить спрос Европейского союза на энергоресурсы.

По его словам, это связано с отсутствием свободных мощностей. "Проблема для Европы - это газ и энергия, потому что свободных мощностей нет", - пояснил Насер в интервью газете The National.

"По мере того как вы сокращаете поставки из России, никто на самом деле не активизируется и не удовлетворит дополнительный спрос", - цитирует Насера ТАСС.