Здание парламента Турции стало пристанищем для 55 кошек

4 окт. 20:15

В комплексе зданий турецкого парламента живут 55 кошек. За ними ухаживает команда, созданная по распоряжению одного из спикеров.

"Для котят и взрослых животных покупается разный корм, а после распоряжения спикера парламента Мустафы Шентопа, на территории комплекса были определены специальные места для кормления, где питомцев кормят три раза в день", - пишет Hurriyet Daily News.

По словам одной из сотрудниц парламента, кошки отвечают за особую атмосферу в парламенте. "Это наши любимцы, которые привносят другую атмосферу в наш парламент. Это и их дом", - сказала она, добавив, что в прошлом месяце одна из кошек родила троих котят.