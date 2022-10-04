В Дагестане начали возрождать утерянную технологию ковроткачества

4 окт. 20:04

Власти Каякентского района Дагестана приступили к возрождению утерянной технологии ткачества старинного вида ковров - каякентского паласа, сообщил глава района Магомед Эльдерханов.

"У нас наравне со знаменитыми табасаранскими коврами было каякентское ковроткачество - каякентские паласы. К сожалению, в один момент мы потеряли технологию ковроткачества", - констатировал он в ходе выступления в рамках программы "ЦУР на неделе".

"Спасибо нашему руководителю отдела культуры, кому я поставил задачу, и они нашли в районе людей, которые именно от своих бабушек переняли, помнят, как это все делается. Мы их взяли в штат управления культуры, они приступили к возрождению утерянной технологии ковроткачества старинного вида ковров - каякентского паласа. Там неповторимый орнамент нашего района, нашей культуры", - заключил Эльдерханов.