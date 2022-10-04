Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район

4 окт. 18:38

Во вторник, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева посетили Агдамский район.

В ходе поездки они ознакомились с работами, проводимыми на строящейся автомобильной дороге Барда-Агдам. После этого Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поучаствовали в церемониях закладки фундамента Центра племенного коневодства в селе Эйвазханбейли Агдамского района, сети внутренних дорог и коммуникаций сел Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района, города, гостиницы City Hotel Agdam.

Кроме того, президент и первая леди ознакомились с предстоящими работами во дворце Панахали хана и комплексе Имарет, побывали на открытии памятника Хуршидбану Натаван, а также на церемонии закладки фундамента жилого квартала на 470 квартир, который строится для бывших вынужденных переселенцев в городе Агдам, городского железнодорожного и автовокзального комплекса, села Сарыджалы, передает АзерТАдж.