Мишустин призвал к эффективной реализации финансирования нацпроектов

4 окт. 18:19

Глава российского правительства Михаил Мишустин, говоря о реализации национальных проектов и госпрограмм, заявил, что каждый рубль должен использоваться максимально эффективно.

"Сейчас особенно важно, чтобы каждый рубль использовался с максимальной эффективностью, и солидные ресурсы, которые предусмотрены в бюджете на их реализацию, обеспечили нам дальнейшее движение к тем целям, которые определил глава государства", - сказал он в ходе совещания, посвященного реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.