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МИД РФ: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

МИД РФ: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

Россия РФ полностью привержена заявлениям лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в своем обращении к комитету Генеральной ассамблеи ООН.

Выступление Ермакова зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

"Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", - сказал он.

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