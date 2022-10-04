МИД РФ: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

4 окт. 19:25

Россия РФ полностью привержена заявлениям лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в своем обращении к комитету Генеральной ассамблеи ООН.

Выступление Ермакова зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

"Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", - сказал он.