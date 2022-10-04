Первый снег придет в Москву с опозданием

4 окт. 18:29

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного - в третьей декаде октября, сообщается на портале "Метеовести".

"Как говорит метеорологическая статистика, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег в среднем за этот же период выпадает 15 октября", - обращают внимание синоптики.

"Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября", - также говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что средняя температура воздуха с начала октября в столице на 4 градуса превышает климатическую норму, а осадков уже выпало почти половина от положенного в октябре.