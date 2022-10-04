Казахстану пообещали ясную погоду

4 окт. 19:15

Согласно прогнозам синоптиков, с приходом северного антициклона на большей части Казахстана будет ясно.

Исключением будет запад и юго-восток страны, где под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – дождь и мокрый снег.

Местами возможно усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльной бурей, ночью на востоке и в горных районах юго-востока – туман.

В Астане будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 14-16 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла, пишет Sputnik Казахстан.