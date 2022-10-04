Саудовская Аравия соберет спортсменов и нефтяников со всего мира

Сегодня оргкомитет Всемирного нефтяного конгресса сообщил, что 25-й конгресс пройдет в Эр-Рияде в 2026 году. Там соберутся представители разных государств, а также неправительственных и международных организаций, пишет Oil & Gas Middle East.

Гендиректор конгресса Пирс Ример поздравил Саудовскую Аравию, напомнив, что она остается крупнейшим экспортером нефти в мире, а также обладает одними из самых больших запасов нефти в мире, что подчеркивает глобальное значение королевства и возможность проведения в нем одного из самых важных всемирных энергетических форумов. Ример выразил стремление сотрудничать с Саудовской Аравией для организации мероприятия в 2026 году.

Всемирный нефтяной конгресс - одно из важнейших событий в нефтегазовой индустрии, он проводится раз в три года и собирает страны и международные организации для укрепления сотрудничества в области энергетики и поиска решений основных проблем, стоящих перед развитием этого жизненно важного сектора.

24-й конгресс пройдет в канадском Калгари с 17 по 21 сентября 2023 года.

Сегодня также стало известно, что Саудовскую Аравию выбрали для проведения зимних Азиатских игр 2029 года. Соревнования пройдут на территории горного курорта Трожена, части инновационного мегаполиса Неом - еще не построенного мегапроекта стоимостью $500 млрд.

Таким образом Саудовская Аравия станет первой страной Ближнего Востока, которая примет зимние Азиатские игры, впервые прошедшие в Японии в 1986 году. Последние игры состоялись также в Японии в 2017 году.

Ожидается, что строительство курорта будет завершено в 2026 году. Согласно информации на сайте курорта, там будут располагаться открытые горнолыжные трассы, искусственное пресноводное озеро и природный заповедник.

"При неограниченной поддержке спортивного сектора со стороны руководства Саудовской Аравии и наследного принца (Мохаммеда бин Салмана) мы с гордостью сообщаем, что Саудовская Аравия станет первой страной в Западной Азии, где пройдут зимние Азиатские игры 2029 года", - сообщил министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал.

Принц Абдулазиз, который также возглавляет Олимпийский и Паралимпийский комитеты Саудовской Аравии вместе с генеральным директором Neom Надхми Аль-Насром и управляющим директором проекта по спорту Яном Патерсоном представили вчера свои предложения исполнительному совету. Принц Абдулазиз заявил, что амбиции в области устойчивого развития "проложили проекту путь" в сфере спорта. Он изложил планы по розыгрышу на соревнованиях 47 медалей среди мужчин и женщин и сказал, что инициатива полностью поддерживается Олимпийским и Паралимпийским комитетами Саудовской Аравии, а также правительством страны.

Аль-Наср, в свою очередь, объяснил стратегическую важность города, строящегося на северо-западе Саудовской Аравии, где большую роль играют возобновляемые источники энергии, в то время как Паттерсон пообещал, что объекты будут доступны для тренировок национальных олимпийских комитетов Азии в течение всего года. Патерсон добавил, что в рамках проекта в дополнение к естественному снегу будет использоваться искусственный снег.

Принц Фахад настаивал на том, что игры в Трожене станут "самыми спортивно ориентированными в истории зимних Азиатских игр". "Трожена и Неом уже меняют глобальные перспективы, только подумайте, насколько более масштабными могут стать зимние Азиатские игры", - заключил принц Абдулазиз.

После того, как было подтверждено, что местом проведения зимних Азиатских игр 2029 года станет Трожена, принц Абдулазиз назвал это шагом вперед для Саудовской Аравии: "Это великая победа для народа Саудовской Аравии и жителей стран Персидского залива, которая стала возможна благодаря щедрой поддержке спортивного сектора Саудовской Аравии с целью достижения целей видения Саудовской Аравии на период до 2030 года". Это достижение также продемонстрирует потенциал Саудовской Аравии для успешного проведения и организации спортивных соревнований международного уровня.

"В Трожене будет построена инфраструктура для создания зимней атмосферы в самом сердце пустыни, что сделает Зимние игры в Саудовской Аравии беспрецедентным глобальным событием", - сказал Аль-Наср.

В следующем году Саудовская Аравия примет Всемирные игры боевых искусств, в 2025 году в Эр-Рияде пройдут VII Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а в 2034 году в стране пройдут Азиатские игры. Кроме того, в стране проходили многочисленные профессиональные боксерские поединки и Гран-при Формулы-1. Соревнования по водным видам спорта на Азиатских играх 2034 года в Эр-Рияде также должны пройти в Неоме. Также обсуждается совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.