Россияне пожаловались на нехватку добрых сериалов

4 окт. 18:59

Согласно опросу, проведенному Telegram-каналом "Изнанка сериала", жителям России не хватает добрых сериалов.

Большинство подписчиков (26%) сообщили о желании видеть больше добрых сериалов в стиле "Любовь и голуби".

В свою очередь 17% респондентов отметили нехватку "комедий без пошлости", 18% - качественных фэнтезийных проектов в духе "Игры престолов", 20% - фантастических сериалов.

Полностью довольны сегодняшними проектами оказались 11% участников опроса, а 3% сказали, что им хотелось бы видеть больше мелодрам, 4% жалуются на недостаток детских сериалов.