Грузию спасли от контрабандных сигарет

4 окт. 17:36

Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи", информирует Служба доходов Грузии.

Сообщается, что с 3 сентября до 4 октября включительно на ТПП "Сарпи" были пресечены факты попытки ввоза контрабандных сигарет, отмечают в Службе доходов.

В Службе уточнили, что при проверке граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет. Контрабандная продукция изъята. Также правонарушители заплатили штраф в размере тысячи лари (порядка $350), сообщает Sputnik Грузия.