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Грузию спасли от контрабандных сигарет

Грузию спасли от контрабандных сигарет

Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи", информирует Служба доходов Грузии.

Сообщается, что с 3 сентября до 4 октября включительно на ТПП "Сарпи" были пресечены факты попытки ввоза контрабандных сигарет, отмечают в Службе доходов.

В Службе уточнили, что при проверке граждан разных стран в целом выявили 29 560 незадекларированных сигарет. Контрабандная продукция изъята. Также правонарушители заплатили штраф в размере тысячи лари (порядка $350), сообщает Sputnik Грузия.

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