Саакашвили стало плохо на выездном заседании суда

4 окт. 16:55

Выездное заседание суда над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили не удалось провести из-за резкого ухудшения его состояния, рассказал его адвокат Шота Тутберидзе.

Заседание предполагалось провести в клинике "Вивамед", где проходит лечение оппозиционер.

"Сегодня представители суда и прокуратуры ворвались в больницу к Михаилу Саакашвили без какого-либо предварительного предупреждения и пытались получить от него показания. Эти незаконные действия вызвали резкое ухудшение здоровья находящегося на постельном режиме Саакашвили", - цитирует адвоката "Интерфакс".

Тутберидзе уточнил, что Саакашвили была оказана срочная медпомощь.

Прокурор Леван Вепхвадзе добавил, что политик отказался давать показания, но процесс будет продолжен 19 октября.