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Саакашвили стало плохо на выездном заседании суда

Саакашвили стало плохо на выездном заседании суда

Выездное заседание суда над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили не удалось провести из-за резкого ухудшения его состояния, рассказал его адвокат Шота Тутберидзе.

Заседание предполагалось провести в клинике "Вивамед", где проходит лечение оппозиционер.

"Сегодня представители суда и прокуратуры ворвались в больницу к Михаилу Саакашвили без какого-либо предварительного предупреждения и пытались получить от него показания. Эти незаконные действия вызвали резкое ухудшение здоровья находящегося на постельном режиме Саакашвили", - цитирует адвоката "Интерфакс".

Тутберидзе уточнил, что Саакашвили была оказана срочная медпомощь.

Прокурор Леван Вепхвадзе добавил, что политик отказался давать показания, но процесс будет продолжен 19 октября.

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