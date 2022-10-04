Археологи нашли в Египте уникальный саркофаг из розового гранита

4 окт. 16:49

При раскопках близ Каира обнаружен саркофаг из розового гранита, который принадлежит высокопоставленному египетскому дворянину.

Специалисты отмечают, что саркофаг пролежал тысячи лет нетронутым, артефакт в таком состоянии - большая редкость.

Саркофаг Птахемвии, который служил главой сокровищницы при Рамзесе II, украшен эмблемами, иероглифами. На крышке были выгравированы имя и титулы Птахемвии, а также тексты молитв.

"Иероглифы на саркофаге подтверждают, что это Птахемвии. Они совпадают с теми, что были найдены на стенах самой гробницы. Это только подчеркивает, что этот человек был довольно близок к царю. В наши дни его можно было бы приравнять к министру финансов", - рассказала профессор Ола Эль Агизи, сделавшая открытие.

Возраст саркофага - 3300 лет. Гробница расположена рядом с пирамидой короля Унаса. Археологи нашли подземный уровень, который оказался древней погребальной камерой.