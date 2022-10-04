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Археологи нашли в Египте уникальный саркофаг из розового гранита

National Geographic

При раскопках близ Каира обнаружен саркофаг из розового гранита, который принадлежит высокопоставленному египетскому дворянину.

Специалисты отмечают, что саркофаг пролежал тысячи лет нетронутым, артефакт в таком состоянии - большая редкость.

Саркофаг Птахемвии, который служил главой сокровищницы при Рамзесе II, украшен эмблемами, иероглифами. На крышке были выгравированы имя и титулы Птахемвии, а также тексты молитв.

"Иероглифы на саркофаге подтверждают, что это Птахемвии. Они совпадают с теми, что были найдены на стенах самой гробницы. Это только подчеркивает, что этот человек был довольно близок к царю. В наши дни его можно было бы приравнять к министру финансов", - рассказала профессор Ола Эль Агизи, сделавшая открытие.

Возраст саркофага - 3300 лет. Гробница расположена рядом с пирамидой короля Унаса. Археологи нашли подземный уровень, который оказался древней погребальной камерой.

ФОТО National Geographic
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