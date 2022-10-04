Первые заправки для электромобилей появились в Новороссийске

4 окт. 16:26

В Новороссийске установили первые семь заправочных станций для электромобилей.

В пресс-службе администрации города уточнили, что появление электрозарядных станций на улицах направлено на создание необходимых условий для комфортного использования электромобилей. Места для установки станций выбраны с учетом пожеланий автомобилистов.

В настоящее время в Новороссийске зарядить электромобиль можно по следующим адресам: Анапское шоссе, 53А; улица Коммунистическая, 9; улица Советов, 55; улица Пионерская на пересечении с ул. Молодежной; улица Леднева, 2 (пространство платной парковки); улица Советов, 20 (парковка у администрации МО Новороссийска); улица Верейского (парковочная зона у сквера имени Чайковского).