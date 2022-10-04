Путин наградил Рахмона орденом

4 окт. 16:18

Президент России Владимир Путин наградил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, такой указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, президент Таджикистана награжден "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности".

Напомним, Эмомали Рахмону завтра исполняется 70 лет.