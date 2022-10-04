Власти Магаса обвинили жителей города в разбрасывании мусора

4 окт. 15:55

Мэрия обвинила жителей Магаса в разбрасывании мусора, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале администрации гарода.

Там отметили, что пакеты с отходами часто не доносят до контейнеров. Власти негодуют из-за поведения жителей и напоминают об установке по городу новых мусорных баков.

В ведомстве подчеркнули, что контейнеры не нужно трогать руками для утилизации отходов, так как они не имеют крышек. При этом руководство замечает, что про обилие мусора на улицах часто говорят сами жители.

"Возможно, люди не хотят пачкать руки, поднимая крышку мусорного контейнера. Но у открытых баков также стоят пакеты. Только вот когда снимают фото и пишут в сети Интернет о том, что в городе плохое санитарное состояние – "руки не пачкаются", - сказано в сообщении.