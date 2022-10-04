Иранская система перевода спутников с одной орбиты на другую успешно прошла испытания

4 окт. 15:49

Иран успешно испытал систему Saman, которая переводит спутники с низкой околоземной на более высокие орбиты, пишет агентство Mehr со ссылкой на заявление министерства информационных и телекоммуникационных технологий ИРИ.

В сообщении говорится, что испытание состоялось благодаря сотрудничеству Иранского института космоса и Минобороны. Оно проходило в условиях, приближенных к космическому пространству.

Были получены данные, подтверждающие успешность работы системы на значительных высотах.

Напомним, иранскую систему Saman впервые представили в 2017 году.