Новая стратегия: в Армении решили вдвое сократить число государственных вузов

4 окт. 15:33

В Армении, согласно стратегии образования до 2030 года, которую обсудили в парламенте, предлагается резко сократить число государственных вузов, пишет Sputnik Армения.

В настоящее время в армянских вузах не хватает учебного и исследовательского оборудования. При этом в последние годы бюджетное финансирование вузов и НИИ увеличилось, по программе Всемирного Банка в шести вузах было закуплено оборудование примерно на $3 млн.

По оценкам Минобразования республики, программы обучения в вузах не реагируют на новые мировые исследования и на требования рынка труда. Ни один армянский вуз не включен в список мировых топ-500 (по версиям Times Higher Education или Shanghai Ranking). Максимальное достижение Армении в этом смысле - включение Ереванского государственного университета в топ-1000 в рейтинге QS World University Rankings.

Особенно сложная ситуация наблюдается по гуманитарным специальностям: только 2-3% материалов диссертаций публикуются в журналах из группы Scopus или Web of Science Core Collection.

Согласно стратегии развития образования, которую представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, предлагается ввести аттестацию школьных учителей и вузовских преподавателей, формировать госзаказ на основе запросов рынка. Также новая стратегия образования в Армении включает укрупнение вузов и соединение их с НИИ. К 2030 году в стране вместо нынешних 16 госвузов должно остаться не более восьми.