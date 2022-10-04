Сенатор предложил создать госрезерв консервов и запретить импорт мяса в Россию

4 окт. 15:25

России стоит запретить импорт мяса - такая мера позволит поддержать отрасль, заявил сенатор от Белгородской области Евгений Савченко.

Парламентарий предложил прежде всего выделить Федеральному агентству по госрезервам на возвратной основе средства для создания дополнительных госрезервов мясных и мясорастительных консервов с длительным сроком хранения при обычной температуре.

По его словам, во-первых, таким образом в стране появится стратегический запас продовольствия, "крайне необходимый в нынешней обстановке".

Во-вторых, будут использованы около 1 млн т мяса птицы и свинины, которые сейчас представляют собой избыточное производство, уверен Савченко.

В-третьих, считает сенатор, это даст нагрузку предприятиям по производству консервов, а в-четвертых, таким образом будет создан "эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции", который может пригодиться в будущем.

"Второе предложение - рекомендовать правительству России принять решение о полном запрете импорта мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки на территорию Российской Федерации", - цитирует Савченко "Интерфакс".