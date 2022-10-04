В Казахстане рассказали о перспективах открытия завода Toyota

4 окт. 15:01

Переговоры об открытии в Казахстане завода японской компании Toyota ведутся, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Он подчеркнул, что в настоящее время обсуждения идут только на уровне бизнеса.

"Понятно, наши производители ведут переговоры как бизнес с бизнесом. С госорганом эти вопросы бизнес-корпорации обсуждать, наверное, не будут, потому что это чисто технические вопросы: сколько кто денег вкладывает, какие компетенции, насколько они готовы к рынку сбыта", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Ускенбаев также отказался утверждать открытие завода японской корпорации.

"Ведутся переговоры, получится или нет - не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны", - заключил министр.