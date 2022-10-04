Сочи примет европейский фестиваль кино Ecocup

4 окт. 14:52

Лучшие документальные фильмы EcoDoc фестиваля Ecocup покажут в Сочи с 7 по 9 октября.

Фестиваль состоится в горно-туристическом центре ПАО "Газпром" в ТРЦ "Галактика". Проект от организаторов международного фестиваля Ecocup, проходит в четырех городах России. У каждого города своя тема: Барнаул – хлеб и устойчивое земледелие, Сочи – добрососедство людей и животных, Санкт-Петербург – гражданское общество, экология и климат, Москва – эпоха пост-потребления.

Фестиваль проводится в рамках Года экологии в Сочи. В программе лучшие фильмов об экологии и изменении климата. Все показы бесплатные, участие по регистрации.

Откроет фестивальную программу в Сочи российская премьера итальянского фильма "Лагунария" Джованни Пеллегрини. На закрытии покажут картину австрийского режиссера Харальда Фридля "Хлеб".