Россия нарастит производство сельхозтехники на 5%

4 окт. 14:49

Минпромторг России прогнозирует рост производства сельхозтехники в этом году на 5%, заявил вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.

"Что касается текущего года, то до конца года мы рассчитываем выйти примерно на +5% к высокой базе прошлого года. А на сегодняшний день где-то 1,3%", - цитирует его РИА Новости.

Как следует из данных ведомства, в прошлом году объем производства сельхозтехники в России составил 218 млрд рублей, так что в этом году ее выпуск может достичь почти 229 млрд рублей.