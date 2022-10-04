"Мечта" потеряла парламентское большинство в Грузии

4 окт. 14:30

Фракция правящей партии "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте после того, как пять законодателей присоединились к общественному движению "Сила народа", такое заявление сделал один из основателей движения Гурам Мачарашвили.

"К нам присоединились пятеро членов из парламента Грузии, что означает, что у фракции "Грузинская мечта" больше нет большинства. Хотя мы, девять депутатов, представителей "Силы народа", остаемся в парламентском большинстве", - цитирует его Sputnik Грузия.

К движению примкнули депутаты Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе.

В результате во фракции "Мечты" остается 75 депутатов.