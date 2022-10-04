В Армении 10% детей не ходят в школу

4 окт. 14:25

Парламент Армении обсудил стратегию образования до 2030 года, в настоящее время ситуация в этой сфере насчитывает массу проблем.

Школы Армении пустуют - около 45% школ загружены менее чем наполовину. Сказывается не только спад рождаемости, но и то, что около 10% детей не посещают школу, в старших классах (10-12 класс) таких детей еще больше, до 40%.

Несмотря на то, что в школах Армении есть нехватка учеников, один компьютер приходится на 17 школьников, при этом из этих компьютеров не работает около шести тысяч, говорится в стратегии развития образования, которую в парламенте страны представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

Уровень образования остается низким. Раз в несколько лет в Армении проводится проверка знаний по математике и естественным наукам по международной методике TIMSS. В 2019 году число учеников, не набравших необходимый минимум баллов составляло около 20%. Проверки 2003-15 годов показали, что 15-29% учеников, прошедших основы математики, не смогли сдать элементарный тест на знание целых чисел и дробей, не справились с простейшими арифметическими операциями.

Проблемы существуют не только с математикой - около 20% абитуриентов не смогли преодолеть низший порог экзаменов по армянскому языку.

При этом сейчас в школах работают люди, получившие образование в советское время, вскоре они пойдут на пенсию, что неизбежно скажется на учебном процессе, пишет Sputnik Армения.