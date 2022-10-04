Подпольный цех поддельного алкоголя прятал в своем доме пенсионер из Северной Осетии

4 окт. 14:04

Пенсионер из Северной Осетии организовал в своем доме нелегальный цех по производству поддельного алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Правоохранители обнаружили "завод" в частном домовладении селения Ново-Георгиевское Моздокского района. К продаже уже были приготовлены 3,5 тыс бутылок водки. Стоимость партии оценена в миллион рублей.

Как уточнили в МВД, продукция не имела сопроводительных документов, а на бутылки клеились этикетки известных алкогольных брендов.

Хозяином дома был 64-летний мужчина, его отпустили под подписку о невыезде. Теперь пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы.