Подпольный цех поддельного алкоголя прятал в своем доме пенсионер из Северной Осетии

Пенсионер из Северной Осетии организовал в своем доме нелегальный цех по производству поддельного алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Правоохранители обнаружили "завод" в частном домовладении селения Ново-Георгиевское Моздокского района. К продаже уже были приготовлены 3,5 тыс бутылок водки. Стоимость партии оценена в миллион рублей.
Как уточнили в МВД, продукция не имела сопроводительных документов, а на бутылки клеились этикетки известных алкогольных брендов.
Хозяином дома был 64-летний мужчина, его отпустили под подписку о невыезде. Теперь пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы.