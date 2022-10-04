На востоке Казахстана раскрыто похищение 25 лошадей

4 окт. 14:03

Полиция Восточно-Казахстанской области в ходе расследования дела о конокрадстве вернула владельцу 25 из 36 похищенных лошадей, информирует Polisia.kz.

В отдел полиции Тарбагатайского района 16 сентября обратился местный житель. Он рассказал, что с вольного выпаса были похищены 36 лошадей. Следственно-оперативная группа, которую возглавили сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области обнаружили часть похищенного скота в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Зайсанского района. Гражданину вернули 25 пропавших лошадей.

Кроме того, в ходе расследования правоохранители также обнаружили ранее похищенный скот у других жителей Тарбагатайского района. Всего у конокрада изъято 47 животных.