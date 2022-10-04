Первый рейс из Грозного в Казань вызвал ажиотаж

4 окт. 13:46

Около 80% билетов продано на первый рейс из Грозного в Казань, сообщает издание "Чечня сегодня".

Реализует перелеты между республиками компания Nordwind. Самолеты Boeing 737-800будут курсировать по маршруту два раза в неделю, они способны вместить на борт 189 пассажиров.

Отмечается, что самый дешевый билет из Грозного в Казань стоит 1500 рублей.

"Для нас Грозный стал пятым пунктом на Северном Кавказе. Это важный и значимый факт для нашей компании. На первом рейсе загрузка составила 80% кресел, это очень хорошо", - сказал замглавы авиаперевозчика Антон Маттис.